Orne : le chauffeur d'un poids lourd meurt dans un accident près de Bellême

Les pompiers de l'Orne ont eu une nuit mouvementée. Ils sont intervenus ce vendredi soir pour un accident de la route à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. Un poids lourd, seul en cause, a fait une sortie de route. Le chauffeur est décédé. Tôt ce samedi, ils ont éteint un incendie au Gué-de-la-Chaîne.

Un accident de la route s'est produit ce vendredi 31 juillet dans l'Orne. Sur la RD 938, qui relie Mortagne-au-Perche au département de la Sarteh, un poids lourd a fait une violente sortie de route à hauteur du lieu-dit Orgeval sur la commune de Saint-Martin-du Vieux-Bellême dans le Perche. Seul en cause, le camion a fini sa trajectoire 100 mètres plus loin dans un champ. Le chauffeur a sans doute fait un malaise. L'homme de 54 ans est décédé. Il transportait de la messagerie.

Un tas de bois en feu menace la forêt

Plus tard, dans la nuit de vendredi à samedi, les soldats du feu sont à nouveau intervenus au bord d'une route, sur la RD 955 au lieu-dit Grand-Mont, au niveau de la commune du Gué-de-la-Chaîne entre Mamers et Bellême. Un tas de bois, de troncs et de branchages a pris feu. Près de 500 mètres cube ont brûlé. L'incendie menaçait deux sous-bois tout proche. Mais l'intervention de 26 sapeurs-pompiers de l'Orne, appuyé par leurs collègues de la Sarthe, a permis d'éviter toute propagation.