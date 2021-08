De violents orages avaient provoqué des inondations et coulées de boue dans l’Orne, fin juin puis mi-juillet. Le journal officiel publie une nouvelle liste de communes reconnues victimes de catastrophes naturelles. Les sinistrés disposent de dix jours pour recontacter leur assurance.

Orne : reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles pour des communes inondées en juin et juillet

Frappé à deux reprises à trois semaines d’écarts par de violents orages, le département de l’Orne n’a pas été épargné par la météo depuis ce début d’été maussade. Le Journal Officiel publie ce 2 août un arrêté attribuant à deux nouvelles communes, Gouffern-en-Auge et Guerquesalles, la reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles après les inondations et coulées de boue des 20 et 22 juin.

C’est la troisième publication de ce type pour ces intempéries survenues au moment de l’arrivée de l’été. Dès le 2 juillet, l’état de catastrophe naturelle avait déjà été reconnu pour 17 autres communes du Nord-est du département (Avernes-Saint-Gourgon, Canapville, Les Champeaux, Crouttes, Échauffour, La Ferté-en-Ouche, Gacé, Mardilly, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, Saint-Evroult-de-Montfort, Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, Saint-Germain-d’Aunay, Le Sap-André, Sap-en-Auge, Touquettes, La Trinité-des-Laitiers et Vimoutiers). Une semaine plus tard, une nouvelle liste comprenait sept communes supplémentaires (Cisai-Saint-Aubin, Coulmer, La Gonfrière, Le Bosc-Renoult, Le Renouard, Ménil-Hubert-en-Exmes et Résenlieu). Ce violent phénomène climatique n’avait pas fait de victimes, mais donné lieu à quelques sauvetages périlleux, en particulier au Sap-en-Auge où les pompiers avaient pu intervenir à temps pour secourir deux personnes coincées dans leur maison, en bord de rivière, avec de l’eau jusqu’au cou.

Trois semaines plus tard, le secteur de Gacé avait été durement frappé les 12 et 13 juillet. L’arrêté publié ce jour reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour sept communes : Gacé, mais aussi Aunou-le-Faucon, Boischampré, Crouttes, Lignères, Résenlieu et Vimoutiers).

Tous les habitants sinistrés dans les communes cités ont 10 jours pour se manifester auprès de leurs assureurs