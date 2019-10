Orne : Un mort et quatre blessés dans un accident à Couterne

Couterne, Rives-d'Andaine, France

C'est un accident tragique qui a eu lieu dans la soirée de ce samedi 5 octobre à Couterne dans l'Orne. A 21h40, une voiture a percuté un camion dans le centre du bourg, au carrefour des RD916 et RD976, causant la mort d'une passagère du véhicule, âgée de 21 ans.

Un autre occupant de la voiture, un jeune homme de 20 ans est gravement blessé. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Caen. Son pronostic vital est engagé. Les trois autres jeunes passagers de 19, 22 et 23 ans sont eux blessés plus légèrement. Ils ont été transportés dans les hôpitaux de Flers et de La Ferté-Macé. Le conducteur du poids lourd, choqué, a été pris en charge par la gendarmerie.

Peut-être un stop grillé

Les gendarmes tentent maintenant de comprendre comment l'accident s'est produit. Les premières hypothèses laissent penser que la voiture aurait grillé un stop, avant d'être percutée par le camion sur le côté droit. Le poids lourd venait d'Alençon, la voiture venait de la Mayenne. Une enquête a été ouverte.