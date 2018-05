Un conducteur a eu le pied lourd ce week-end dans l'Orne. Dimanche, peu avant 18 heures, il a été flashé par les gendarmes à 213 kilomètres/heure sur une route départementale limitée à 90 sur la commune de Boischampré.

Au volant d'une Chrysler Crossfire de près de 340 chevaux

Cet habitant de Montabard, près d'Argentan, est au volant de sa "voiture plaisir" : une Chrysler Crossfire, un coupé sport avec sous le capot un moteur V6 de près de 340 chevaux. Il fait beau, la départementale 958 offre une belle ligne droite. Alors en sortie de rond-point, le trentenaire appuie sur l’accélérateur et file à plus de 200.

Sauf qu'un kilomètre plus loin, les gendarmes de la brigade motorisée d'Argentan l'attendent au bord de la route. Vitesse relevée : 213 kilomètres/heure, vitesse retenue 202. C'est plus de 110 kilomètres/heure au-dessus de la vitesse autorisée. Le permis du conducteur lui a été immédiatement retiré et c'est sa compagne, assise sur le siège passager, qui a ramené la Chrysler à la maison.

Ce n'est pas la première fois que les gendarmes relèvent de gros excès de vitesse sur cette portion de route départementale. Il y a deux semaines, ils avaient contrôlé un jeune permis à 172 kilomètres/heure.