Orne : une enquête ouverte après le suicide d'une greffière au tribunal judiciaire d'Argentan

Une greffière de 62 ans s'est suicidée jeudi 23 décembre au tribunal judiciaire d'Argentan (Orne). Son corps a été retrouvé jeudi vers 8 heures du matin par une magistrate et un agent du greffe, explique le tribunal.

Selon les images des caméras internes de vidéosurveillance, cette fonctionnaire s'est "volontairement précipitée dans le vide depuis la rambarde de l'escalier du premier étage" du tribunal d'Argentan, d'après un communiqué. Son corps inanimé a ensuite été retrouvé au pied de l'escalier du rez-de-chaussée. La victime a été transportée à l'hôpital alors que son pronostic vital était engagé ; elle est décédée vers 22 heures, malgré les premiers soins prodigués.

Une enquête de recherche des causes de la mort est ouverte

Cette greffière travaillait depuis longtemps au tribunal judiciaire d'Argentan et "était très appréciée de tous", selon le tribunal. Elle n'a "rien laissé" pour expliquer son geste, précise la procureure de la République d'Argentan Florence Sroda. Une enquête a été ouverte par le parquet pour rechercher les causes de cette mort, enquête qui a été confiée au commissariat de police d'Argentan.

On ne sait pas si le travail de la greffière était à l'origine de sa détresse. Le 15 décembre dernier, magistrats, avocats et greffiers s'étaient rassemblés partout en France pour réclamer plus de moyens pour la justice, dans un secteur professionnel de plus en plus tendu.