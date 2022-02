Orpea : "du pain, de l'eau et un peu de brocolis pour faire de la couleur", témoignage d'une ex-salariée

Une audition du président-directeur général du groupe Orpea, Philippe Charrier, est prévue à l'agenda de la commission des affaires sociales, ce mercredi à 14h15. La ministre chargée de l'Autonomie des personnes âgées a annoncé l'ouverture de deux enquêtes sur le groupe Orpea, au cœur d'une vive polémique sur les conditions d'accueil dans ses Ehpad. L'une est menée par l'Inspection générale des affaires sociales, l'autre est menée par l'Inspection générale des finances. France Bleu Gard Lozère a rencontré, ce mardi, à Nîmes, une ancienne salariée du groupe Orpea et de Korian. Elle a travaillé dans d'autres départements que le Gard, mais exercice toujours son métier dans ce secteur. Elle préfère rester anonyme, par peur de nouvelles représailles : elle a été licenciée, explique-t-elle, parce qu'elle était handicapée...

"Mon métier est normalement de m'occuper des personnes, mais là, on n'arrivait pas à s'occuper des personnes parce qu'il manquait beaucoup de personnel, c'est à dire que même nous à l'accueil, on devait faire même la comptabilité. On devait faire rentrer les chèques, on devait s'occuper des équipes, faire rentrer le côté commercial, donc faire entrer les résidents, enfin on avait tout à charge. Et de l'autre côté, les soignantes. Donc, elles étaient trois pour l'étage... 40 résidents et deux pour l'unité Alzheimer, sachant qu'il y avait une aide soignante ; enfin c'était censé être deux aides soignantes. Et il y avait toujours une aide soignante et une AVS"

.. sachant que du coup, le temps consacré à tous ces pensionnaires était extrêmement réduit..

"Ah oui, mais oui, c'est à dire que même les AESH, elles avaient tout un étage à faire à elles toutes seules. Et ensuite, elles devaient partir en restauration, faire tout ce qui est hôtellerie, donc donner à manger aux résidents et faire le service hôtelier, comme on dit. Donc, il faut que ce soit... enfin c'était censé être du service hôtelier. Les filles, elles étaient formidables, mais on manquait de vaisselle. C'est à dire que quand il fallait acheter de la vaisselle, on n'avait pas le budget ; quand il fallait acheter des serviettes pour essuyer les résidents, on n'avait pas de budget non plus. Il est arrivé que des soignantes ont séché les résidents avec des draps. Il fallait les punir parce qu'elles ont jeté les serviettes, sachant que les serviettes étaient usagées, donc elles ne pouvaient pas être réutilisées. "

Comment réagissait la direction ?

"La direction? Ça dépend. La directrice, elle cautionnait ; celle d'avant, non. C'est pour ça qu'elle est partie. Même moi, j'ai été dans un déni. C'est à dire qu'on nous demandait de faire des choses. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était impossible par rapport au nombre de personnes qu'on était et, petit à petit., je m'apercevais que les résidents on les couchait de plus en plus tôt. Normalement l'heure, c'était 18h30. Mais les soignantes, elles n'avaient pas le temps de s'occuper d'eux. Donc, elles couchaient une partie -c'est à dire les personnes qui ont besoin de charges lourdes, en fait, les personnes qui ont besoin de grands soins- on les couchait... Je suis émue parce que c'est un grand, un grand souvenir... on les couchait à cinq heures et demie (NDLR : 17h30) et on les levait les premiers à 11 heures (le lendemain), parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient un grand besoin. Et les derniers à midi, jusqu'à midi. "

Ça veut dire que pendant tout ce temps là, pour des personnes qui étaient bien sûr incontinentes,, elles restaient dans leurs excréments ?

"Oui, exactement. Parce qu'il n'y avait pas de soignants pour s'occuper d'eux. Elles étaient occupées ailleurs, donc elles n'avaient pas pas de temps pour s'en occuper."

Comment réagissaient les familles lorsqu'elles venaient voir ces personnes?

"Elles allaient voir les soignantes. Les familles ont beaucoup de respect pour les soignantes. Donc, du coup, la direction disait toujours : Allez voir la soignante, allez voir la soignante, c'était toujours comme ça, donc c'était elle qui était aux premières loges. Ou alors moi, la responsable hôtelière, justement. A peine arrivée, je réglais déjà les problèmes. Même la nuit, on m'appelait. C'était vraiment la catastrophe. Elle sont deux la nuit, une aide soignante et une personne pour faire le ménage et qui s'occupe finalement des résidents. Donc, elles ne font qu'un change, un seul change la nuit."

Et vous, personnel, vous pouviez vous plaindre.. vous le faisiez ?

"Au début, c'était gentiment. Je me plaignais. C'était : on n'a pas le choix, c'est comme ça. Il y avait les produits d'entretien, aussi. On avait des restrictions. Il y avait aussi des restrictions sur tout ce qui est nourriture, c'est à dire que moi, on m'a demandé de servir du pain, de l'eau avec un peu de brocolis pour faire de la couleur. On nous parlait de ratio, il fallait faire attention au ratio, ratio, ratio. Donc, même les cuisiniers, on n'arrivit même pas à les garder parce qu'ils n'étaient pas bien payés. On n'arrivait pas à trouver de bons cuisiniers. Ils n'étaient pas assez payés par rapport à la valeur de leur travail, alors quant on recherchait des cuisiniers, n'en trouvait pas. Du coup, c'étaient les AESH qui allaient cuisiner."

Est ce qu'aujourd'hui, ce que dénonce le journaliste Victor Castanet avec son livre, ça vous paraît loin de la réalité ?

"Non, c'estvraiment proche, très proche de la réalité. C'est très, très proche de la réalité. C'est à dire que de toute façon, il n'y a qu'à voir le nombre de salariés pour le nombre de résidents. Même avec ça, on fait le calcul, sachant qu'il y a toujours des absents. Donc, faites le calcul. Rien qu'avec le personnel qui est compté dans l'établissement, on ne peut pas s'occuper bien des personnes avec ça. Avec 4 ou 5AESH, c'est pas possible. "

Ça vous inspire quoi vous aujourd'hui? Maintenant que vous n'y êtes plus...

"Un soulagement. Et je continue à me battre pour eux, en fait, actuellement, mais toujours parce qu'on m'a déjà menacé. En fait, le groupe m'a déjà menacée. Donc, j'essaye d'être discrète pour protéger ma famille, j'ai un emploi. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de le perdre, parce que ça va très vite. Malheureusement, ça va, ça va très, très vite. J'ai des copines qui ont perdu leur emploi et qui travaillaient pour le groupe aussi parce qu'elles ont dénoncé. Et maintenant, du coup, on a peur de dénoncer. Mais il ne faut pas en fait, parce que ... parce que c'est grave ce qu'il se passe, c'est très grave.

Il est vrai que les familles, elles ne peuvent plus s'occuper des personnes et elles ne savent plus comment faire. Elles sont obligées de fermer les yeux, comme on dit, et elles viennent s'occuper elles-mêmes de leurs résidents. C'est à dire qu'il y a des familles qui viennent faire prendre la douche à leur mère pour être sûr que ce soit fait. C'est la catastrophe. L'argent.. Je me demande, je me demande sérieusement où part l'argent. Parce que quand, quand on voit l'argent, l'établissement, il est pratiquement toujours au complet. Bon, peut être moins maintenant, avec le covid. Mais à chaque fois qu'il y a un résident qui part, on a toujours une personne qui la remplace. Et d'ailleurs, même quand ils décèdent, les résidents, ça va jusque là : on fait en sorte que la personne parte de suite, ce sont les familles qui doivent s'occuper de ça. Sinon, c'est facturé. Ça fait froid dans le dos parce que nous, on est là., le personnel, à devoir annoncer le deuil à leurs familles. Mais on nous demande de bien leur dire qu'il faut qu'ils fassent vite parce que ça va être facturé. Mais on parle de beaucoup d'argent à la journée. "