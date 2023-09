Orpea s'exprime après la "faute inexcusable" envers quatre ex-salariées d'un Ehpad du Mans

Dans une décision rendue ce mercredi, le Pôle social du Tribunal du Mans a estimé que l'inaction d'Orpea pour protéger les quatre salariées victimes de harcèlement de la part de la directrice de l'Ehpad des Sablons, alors que l'entreprise avait été alertée à plusieurs reprises, constituait une "faute inexcusable" de l'employeur. Cela ouvre donc droit à des compensations financières pour les quatre salariées qui ont connu plusieurs années d'arrêt maladies, avant d'être licenciées.

Une nouvelle direction

Dans une réponse écrite, le groupe Orpéa s'est exprimé auprès de France Bleu Maine : "La nouvelle direction, arrivée il y a un an, déplore ce qu'il s’est passé il y a 15 ans et a mis en place des dispositifs pour que cela ne se reproduise plus". Le groupe insiste sur les changements mis en place depuis les faits de harcèlement subis par les salariées, qui se sont déroulés entre 2015 et 2017. Il indique que la directrice responsable du harcèlement est partie du groupe, tout comme les personnes qui ont ignoré les alertes au niveau de la direction centrale parisienne : "Toutes les personnes concernées ne font plus partie du groupe."

Deux anciens dirigeants du groupe ont été placés en détention provisoire en juin dernier, après l'ouverture d'une enquête pour escroquerie, blanchiment et corruption.

Un nouveau programme a été mis en place par la nouvelle direction des Ressources Humaines pour ajouter des niveaux de décisions et d'alerte, ainsi que de la proximité entre la direction nationale et le terrain ont été mis en place, "avec désormais en région 15 DRH sur toutes les régions de France et 40 Responsables ressources humaines et contrôles de santé et sécurité au travail."

De nouvelles orientations stratégiques

Dans cette même réponse, faite à France Bleu Maine par la communication du groupe Orpea, l'accent est mis sur les changements de caps dans la stratégie du groupe : "La nouvelle Direction a engagé un virage serré qui redonne la parole et le pouvoir au terrain, qui place le médical au cœur des préoccupations quotidiennes, qui donne du sens et du corps à notre mission : prendre soin de nos ainés et des plus fragiles. Convaincu que le dialogue social est au cœur de la transformation d’une entreprise. Nous avons ainsi dès décembre 2022, signé à l’unanimité, un accord d’entreprise majeur pour la refondation du dialogue social en France, le premier en 15 ans. Et le 13 juin pour ORPEA."

Des élections de représentants syndicaux ont eu lieu depuis le scandale de janvier 2022, à la suite de la publication du livre "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet, "En 11 mois, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont mis en place un nouveau schéma de représentation du personnel qui a permis la signature unanime le 13 juin, d’un premier accord de revalorisation des salaires pour ORPEA actant de la mise en œuvre de sa politique RH." Parmi les mesures mises en avant par Orpea, des hausses de salaires et des tickets restaurants pour les salariés, insistant sur "La mise en place progressive de 13ᵉ mois ; augmentation générale des salaires applicable dès le mois de juin à tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté ; La mise à disposition de titres restaurant."