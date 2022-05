Orsay victime de nuisances aériennes temporaires

La ville d'Orsay subit les nuisances des avions de ligne. De nombreuses trajectoires sont déviées au-dessus de la ville de l'Essonne à cause de travaux.

Depuis le 9 mai, et jusqu'au 28 mai au plus tard, les décollages et atterrissages ont lieu depuis la piste numéro 3 de l'aéroport d'Orly, ce qui oblige les avions à survoler Orsay.

Orsay veut retrouver sa tranquillité

La ville demande à ce que ces travaux soient réalisés le plus rapidement possible pour que les habitants puissent retrouver la tranquillité à laquelle ils sont habitués.