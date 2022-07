Orsennes : Un périmètre de protection mis à en place après un feu d'ammonitrates

L'incendie dans une exploitation agricole d'Orsennes toujours sous surveillance des pompiers de l'Indre ce (mercredi 13/07) soir.

Un périmètre de protection de 200 m de rayon autour de l'exploitation du lieu-dit Bord a été mis en place. L'éleveuse a été évacuée de son logement et de jeunes taurillons présents sur l'exploitation ont également été mis en sécurité dans un pré voisin.

Si le feu a été circonscrit, les pompiers restent prudents en raison du caractère explosif des engrais ammonitrates. Le risque provient du gaz dégagé par les 26 tonnes d'engrais enflammés et piégés au moment de l'extinction par une gangue solidifiée autour du produit et qui nécessitent d'être refroidis pour éviter de s'enflammer et d'exploser .