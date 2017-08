Orthez : deux ouvriers chutent d'un échafaudage et tombent d'une dizaine de mètres

Deux ouvriers ont chuté d'un échafaudage avant de tomber d'une dizaine de mètres lundi après-midi, à Orthez. Le pronostic vital du plus âgé est engagé. Le groupe travaillait sur le toit du collège lycée Moncade, en centre-ville.

Un grave accident a eu lieu lundi après-midi à Orthez. Deux ouvriers ont chuté d'un échafaudage peu après 16 heures. Une lourde chute, entre huit et dix mètres selon les secours sur place. Le plus âgé, 70 ans environ, est grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé selon le chef des pompiers sur place. Le plus jeune, plus légèrement blessé, est très choqué. Les deux hommes travaillaient à la rénovation de la toiture de l'établissement scolaire privé Moncade - Jeanne d'Arc, situé en centre ville.

Un problème d'échafaudage

Selon les premiers éléments, la chute des deux ouvriers a été provoqué par l'échafaudage. Le reste du groupe n'a pas été touché. L'échafaudage se serait désolidarisé sous leurs pieds. Les deux ouvriers sont tombés entre deux bâtiments. La trentaine de pompiers sur place a été assistée par des hommes du Grimp, le Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux, avant de descendre par une échelle et de trouver une ouverture au rez-de-chaussée du bâtiment pour sortir les victimes.

L'un d'eux grièvement blessé

La plus jeune victime, 29 ans, légèrement blessée à la cheville, a été transportée à l’hôpital d'Orthez. Le plus âgé, environ 70 ans, souffre d'un traumatisme crânien et de plusieurs factures. Il a été transporté à l’hôpital de Pau. Son pronostic vital est engagé. Les deux ouvriers travailleraient pour l'entreprise de charpente Sault, basée à Orthez.