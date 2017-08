Accident de chantier à Orthez : l'échafaudage était mal fixé

L'échafaudage en cause dans l'accident de deux ouvriers à Orthez était en fait mal fixé. C'est ce que rapportent les premières constatations des enquêteurs des services de l'inspection du travail. Ils s'interrogent maintenant sur le statut de l'une des deux victimes.

C'est une équerre de fixation. Un bout de métal qui serait responsable de la lourde chute de deux ouvriers lundi lors de travaux sur la toiture de la chapelle du collège-lycée Moncade, à Orthez. C'est ce que nous apprennent les services de l'inspection générale aujourd'hui. Ils enquêtaient depuis hier sur cet accident. Ils se sont rendus sur place mardi pour examiner les lieux et prendre quelques photos.

Les outils de fixation non conformes

Selon les premiers éléments, ces outils de fixation avaient un défaut de résistance. Lorsque les deux ouvriers ont marché sur la plateforme, elle a cédé sous leur poids. Une trentaine de pompiers avaient alors été dépêchés sur place pour les secourir. Les ouvriers avaient fait une chute de huit à dix mètres.

Une interrogation sur le statut des deux victimes

L'enquête se poursuit. Les services de l'inspection du travail veulent maintenant savoir à quel titre intervenaient les deux ouvriers sur ce chantier. L'un d'entre eux était salarié de l'entreprise de charpente Sault, qui réalisait ces travaux. En revanche, pour l'autre, le plus âgé, on ne sait toujours pas pourquoi il se trouvait là. Cet ancien couvreur était-il présent bénévolement ? A-t-il livré une prestation de conseil et donc, était-il payé ? Ces questions n'ont pour l'instant pas de réponse claire. Elles devront être tranchées par l'enquête pour établir sur quel champ juridique l'accident se base.

L'ouvrier, âgé de 70 ans, est toujours dans un état très critique à l'hôpital de Pau. L'autre, âgé de 29 ans, est sorti de la clinique d'Orthez avec un plâtre. Il souffre d'une entorse à la cheville.