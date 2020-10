Orthez : la cour administrative d'appel casse l'arrêté qui empêche la défusion de Sainte-Suzanne

La cour administrative d'appel de Bordeaux a cassé ce vendredi l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 qui interdisait de modifier les limites territoriales de la ville d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques). Cette décision pourrait permettre à Sainte-Suzanne, aujourd'hui "commune associée" à Orthez, de 1 000 habitants, de devenir autonome comme elle l'était jusqu'en 1972. Si le maire d'Orthez Emmanuel Hanon s'oppose depuis le début à une défusion, la décision est une "très bonne nouvelle" pour l'ancien maire délégué de Sainte-Suzanne aujourd'hui membre de l'association pro-défusion "Sainte-Suzanne c'est pas fini", Patrick Darrieux.

Je suis pour poursuivre cette association car je suis persuadé que nous avons un avenir en commun.

Emmanuel Hanon, maire d'Orthez.

Pour le maire d'Orthez, Emmanuel Hanon, les relations entre Orthez et Sainte-Suzanne se sont améliorées ces dernières années. "Il est vrai qu'entre 2014 et 2017, l'ex-maire d'Orthez Yves Darrigrand méprisait les Suzannais. Mais à notre arrivée en décembre 2017, nous avons pris le contre-pied de cette politique en restaurant des relations normales, que nous devions avoir avec Sainte-Suzanne puisque nous formons un territoire à travers cette association. Je suis pour la poursuivre, pour continuer ensemble, car je suis persuadé que nous avons un avenir en commun", explique Emmanuel Hanon.

La crainte de devenir un quartier d'Orthez

Ce qui inquiète les Suzannais, c'est qu'un jour le Conseil municipal décide de transformer Sainte-Suzanne en un quartier d'Orthez. Si Emmanuel Hanon s'est engagé à ce que cela n'arrive pas, "il n'est pas éternel non plus" s'inquiète Patrick Darrieux. "Nous sommes des Béarnais ! Quand on est un village, l'idée d'être éliminé et absorbé par une grande ville ne nous plaît pas. Nous devons continuer de travailler en toute intelligence avec Orthez parce que nous n'avons rien contre les Orthéziens, loin de là, mais nous voulons et pouvons faire en sorte que chacun s'en sorte bien de son côté", explique l'ancien maire délégué.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a changé depuis l'arrêté de 2017 puisqu'Éric Spitz a remplacé Éric Morvan, a désormais six mois pour statuer à nouveau sur la modification des frontières des deux communes associées.