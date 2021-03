Orthez : les cours ont repris au lycée professionnel Jammes après son évacuation

Après une évacuation totale du lycée Francis Jammes d'Orthez jeudi à cause d'émanations irritantes, les cours ont repris normalement ce vendredi matin pour la moitié des élèves en présentiel cette semaine.

Les cours ont repris normalement ce vendredi matin au lycée professionnel Francis Jammes d'Orthez après son évacuation. Les 140 élèves en présentiel cette semaine ont finalement pu retourner en classe après une pause d'une journée. La veille, jeudi matin peu avant la sonnerie de 8h30, des élèves ont commencé à se plaindre de maux de tête, d'irritations oculaires, de toux et même de malaises, à cause d'émanations irritantes. 22 jeunes au total ont été incommodés mais personne n'a été transporté à l'hôpital.

Le lycée fermé une journée

Les secours sont intervenus sur place, une soixantaine de pompiers, la gendarmerie d'Orthez et le Smur. Les 160 personnes sur place, élèves et personnel de l'établissement, ont tous été évacués et le lycée a été fermé pour la journée.