Orthez, France

L'accident a eu lieu peu avant 14h30, à l'origine, un véhicule avec trois personnes à son bord s'est déporté sur la voie d'en face pour une raison encore inconnue. Il a d'abord percuté une première voiture avec deux personnes à bord, puis une deuxième avec un seul occupant avant de finir sa course en fonçant dans le troisième véhicule avec six personnes à l'intérieur dont trois enfants. Deux d'entre eux ont été héliportés à l’hôpital de Pau dans un état grave. Six autres personnes ont été évacuées, par la route sur les hôpitaux de Pau, Oloron et Orthez. Une enquête a été ouverte et le conducteur est en garde à vue pour blessures involontaires.

Jean-Pierre Bounine, adjoint au maire d'Orthez, était sur les lieux après l'accident. Copier

La circulation a été interrompue sur la route de Bayonne jusqu'à 17 heures.