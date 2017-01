Orthez : un ado amoureux mais trop impulsif

Un jeune homme de 17 ans est en garde à vue pour avoir tenté d'enlever sa promise à deux reprises ces sept derniers jours. Il veut l'arracher à sa famille pour l'épouser. Il a blessé un gendarme et menacé plusieurs autres.

Un jeune homme de 17 ans a été arrêté deux fois en huit jours par les gendarmes de Mourenx pour avoir voulu enlever son amoureuse : le 27 décembre dernier, puis ce weekend. Il a voulu l'enlever dans le sens romantique du terme. Ce n'était pas un rapt, puisque la jeune fille ne demandait que ça. Les deux tourtereaux se sont connus au collège à Orthez. Il a quitté le Béarn pour l'Ariège. Mais leur amour est resté entier. Le problème c'est que le jeune homme est tout aussi impulsif que déterminé.

Road trip amoureux et sans permis

Après Noël, ils ont décidé de se marier, maintenant qu'ils sont presque majeurs. Il emprunte, sans lui demander, la voiture de sa mère, et le voilà chez sa promise. Ils partent ensemble, mais le père de la jeune fille est contre. Il prévient les gendarmes et obtient le retour du couple à Orthez. L'intervention des gendarmes se passe mal, et l'un des militaires est blessé dans la bousculade. Le jeune homme est en garde à vue et placé dans un foyer en fin de semaine dernière.

Après une garde à vue, il remet ça

Mais il fugue du foyer et revient chercher son amie. Les gendarmes doivent donc intervenir une deuxième fois. Et là encore, il s’énerve et menace de mort les forces de l'ordre. Il est donc de nouveau en garde à vue. Il assure qu'il est calmé. Mais le fond du problème reste entier. À son avocate, il a dit : "Je suis amoureux mais tout le monde s'en fout".