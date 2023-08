Orthez : un homme jugé ce jeudi pour violences conjugales et proxénétisme

Un homme de 41 ans va comparaitre ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Pau pour violences conjugales et proxénétisme. Une procédure de comparution immédiate. Ce lundi il a été interpellé à Orthez où il vivait depuis 18 mois avec sa compagne. Il est soupçonné d'avoir battu sa femme, et aussi vécu de sa prostitution. Il a reconnu les faits pendant sa garde à vue.

Une affaire sordide

Ca fait un an et demi qu'il a inscrit sa compagne sur un site spécialisé. Elle se prostitue dans la chambre d'hôtel qu'ils louent à Orthez. Il sort promener le chien à chaque client. Elle propose des fellations pour 60 euro.

Quand il revient, il récupère tout l'argent et ne lui en donne que quand elle en a besoin. Très peu en vérité.

Lui il ne travaille pas, il n'a pas le moindre revenu. Il n'a même pas de compte en banque. Elle touche une allocation adulte handicapé.

II y a eu un premier épisode de violence mi juillet. Et puis donc cet autre lundi. Elle a 50 ans. A chaque fois elle retire sa plainte. Elle affirme qu'elle l'aime et qu'elle veut continuer de vivre avec lui. Mais avec ces révélations de proxénétisme, le parquet a décidé de dire stop avec cette comparution immédiate.