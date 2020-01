Orval : Pas de chômage technique après l'incendie chez Inveho UFO

L'activité chez Inveo UFO, (ex ateliers d'orval) va être impactée durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l'incendie qui a ravagé une cabine de peinture mercredi soir.

Orval, France

Heureusement, cette usine de fabrication de wagons compte une seconde cabine de peinture. Il sera donc possible d'adapter l'organisation de travail pour poursuivre la production. Elle pourra continuer mais en mode dégradé. Pas de chômage technique donc. Les opérations de peinture se feront sur l'autre cabine, certes moins productive. Elle est plus ancienne que celle qui a été détruite. Les ateliers d'Orval avaient investi près d'un million d'euros il y a sept ans sur cet outil réduit aujourd'hui à néant. Ces opérations de peinture pourront reprendre la semaine prochaine. La direction de l'usine a porté plainte contre X, afin qu'une enquête de gendarmerie soit engagée. Il faudra des expertises techniques poussées pour connaître l'origine du sinistre. La cadence de production devrait également s'en ressentir : 600 wagons neufs sortent chaque année des ateliers, soit une douzaine par semaine et quasiment autant en maintenance, même si la grève à la SNCF a eu un impact ces dernières semaines sur cette activité de maintenance.