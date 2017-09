Orvault : accident domestique, une petite fille de 19 mois hospitalisée

C'est un accident domestique qui aurait pu très mal se terminer hier samedi en fin d'après-midi. A Orvault dans le quartier pavillonaire de la Ferrière. Une petite fille de 19 mois qui jouait à l'extérieur avec son jumeau a été sérieusement blessée au crâne.

Un radiateur en fonte démonté et posé sur un muret (peut être en attente d'être sablé ou repeint) est tombé sur une petite-fille de 19 mois qui jouait dessous avec son jumeau.Le père a entendu le bruit et a tout de suite accouru.

Elle a été sérieusement blessée au crâne. A cette heure le pronostic vital n'est plus engagé. Mais l'enfant reste hospitalisée au CHU.

La police rappelle que les accidents domestiques sont bien plus nombreux que ce que l'on croit.Avec 4,5 millions de victimes par an, ils tuent davantage que la voiture. Il s'agit même de la première cause de décès chez les enfants de 1 à 4 ans.