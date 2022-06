Orvault : l'émotion du maire et des habitants après les coups de feu de mardi soir

Jean-Sébastien Guitton, le maire écologiste d'Orvault fait part de son "émotion" après les coups de feu de mardi soir dans le quartier Plaisance. Une jeune de 24 ans avait été grièvement blessé. Jean-Sébastien Guitton reconnait l'inquiétude des habitants, des parents notamment. "Il y a un peu d'exaspération aussi. Ces faits de délinquance pourrissent la vie des quartiers" dit le maire d'Orvault.

"Des effectifs de Police plus important"

Comment faire avancer les choses ? Jean-Sébastien Guitton répond : "Il faut d'abord une police nationale avec des effectifs plus importants parce que _c'est d'abord la responsabilité de l'Etat_. Chacun doit faire sa part. le rôle d'une commune , ça passe par assurer une présence humaine dans les quartiers et dans l'espace public".

"Il faut de l'humain"

Orvault a aujourd'hui six Policiers municipaux et va en embaucher trois de plus avec l'objectif de pouvoir travailler jusqu'à minuit. Jean-Sébastien Guitton, maire écologiste d'Orvault, ne pense pas que les caméras de surveillance soient la solution : "Mon objectif, c'est de trouver des solutions utiles. Ce n'est pas d'agiter des marottes pour faire croire qu'on s'occupe de la sécurité. Ca ne règle aucun problème. Il faut de l'humain, des policiers, des éducateurs de rue, des médiateurs et des animateurs sportifs ou culturels" pour être au contact notamment des jeunes. Jean-Sébastien Guitton insiste :"C'est un enjeu majeur. il y a beaucoup de jeunes dans ce quartier. On veut qu'ils puissent s'épanouir et avoir leur chance. On veut éviter qu'ils basculent dans la délinquance".