Orvault : un homme armé retranché dans un appartement

Depuis 13 heures ce lundi, les policiers sont en intervention dans une petite résidence d'Orvault, dans l'agglomération nantaise, située au 5 rue de la Vigne. Un homme de 50 ans est en effet retranché dans son appartement.

Un autre homme a été pris en charge par les pompiers et le SMUR et transporté au CHU de Nantes : il a été légèrement blessé aux jambes et au visage, au cours d'une altercation avec le quinquagénaire dans l'appartement. Mais il ne s'agit pas d'une blessure par arme à feu, précise la police, mais dans "une bousculade, une empoignade", après "un différend de voisinage". Une source indique qui'il s"agit d'une "histoire sur fond d'alcool".

Toutefois, un coup de feu a été tiré, selon nos informations. On ne sait pas pour quelle raison l'homme est ainsi enfermé et a fait usage de son arme. Le secteur est bouclé et sécurisé par une quarantaine de CRS présents sur place. Les policiers du RAID sont arrivés sur place en début d'après-midi. Les habitants de la résidence ont été évacués et dirigés vers la salle du conseil municipal à Orvault. Le maire Joseph Parpaillon est présent sur place.