Os-Marsillon : La Baïse polluée aux hydrocarbures

La rivière Baïse qui traverse la commune d'Os Marsillon, sur le bassin de Lacq est polluée aux hydrocarbures. Une nappe s'étend sur 800 mètres environs. On ne connaît pas l'origine du sinistre pour l'instant. C'est le maire de la commune qui a donné l'alerte dans l'après-midi. Depuis, les pompiers sont sur place et tentent de limiter les dégâts, avec deux barrages flottants, de part et d'autre de la nappe. Le maire de la commune est toujours sur place, avec la gendarmerie