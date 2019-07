Osez le féminisme s'implante en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Une nouvelle association féministe vient de voir le jour en Vaucluse et à Avignon : l'antenne locale d'Osez le féminisme. L'association va faire des violences faites aux femmes sa priorité, alors que le sujet est tristement d'actualité ces jours-ci. Depuis le début de l'année, au moins 74 femmes ont déjà perdu la vie, tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. Deux d'entre sont mortes dans notre département et une autre est entre la vie et la mort. Elles ont été tuées par arme à feu, battue à mort ou aspergée d'essence.

Des moyens pour les associations

Blandine Deverlanges en est la porte-parole. Il faut selon elle modifier la loi : "nous souhaitons qu'il existe un délit spécifique, lorsqu'on tue sa compagne ou ex-compagne, parce que c'est une femme. Il faut que cela soit reconnu comme une circonstance aggravante". C'est le message qu'elle portera lors d'une manifestation prévue à Avignon le 19 juillet, place Saint-Didier.

La porte-parole est sceptique quant à l'organisation d'un Grenelle sur les violences faites aux femmes, annoncé par le gouvernement et prévu en septembre. "Nous ne voulons pas que des mots, explique-t-elle. Nous voulons des actes et des moyens pour les associations comme le planning familial, pour les écoles. Nous voulons former tous les personnels liés à cette question, dans les commissariats, dans les mairies".

La question des violences faites aux femmes est aussi présente, forcément, au festival d'Avignon. Dans "Je me porte bien", Rose a 22 ans lorsqu'elle rencontre Alexandre, huit de plus, son premier amour. Très vite, leur relation devient toxique. Il l'isole, la force à changer de tenue vestimentaire, se met à l'insulter, puis viennent les premiers coups. Un engrenage classique que connaît bien l'autrice, Sonia Aya, qui a longtemps travaillé avec des femmes victimes de violences conjugales. "Sans prétention aucune, j'ai gagné mon pari si les spectateurs sortent de la salle en ayant changé de regard, en ayant compris que sortir de cette violence est très difficile ". "Je me porte bien", les jours impairs, au théâtre des Amants.