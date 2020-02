Osséja : une cinquantaine de tombes vandalisées, le maire "profondément dégoûté"

Osséja, France

Pots de fleurs cassés, bouquets dispersés dans les allées, arbustes arrachés, plaques commémoratives dégradées, croix brisées voire retournées... À Osséja (Pyrénées-Orientales), les dégâts sont nombreux après la profanation du cimetière de cette commune de Cerdagne (1 330 habitants), juste à côté de la frontière espagnole.

C'est une famille venue se recueillir mercredi 12 février après-midi devant une des sépultures, vandalisée comme une cinquantaine d'autres, qui a donné l'alerte. Des dégradations qui n'avaient pas été constatées par cette même famille, déjà présente sur place la veille aux alentours de 18h. C'est la brigade de recherches de Prades, en collaboration avec la gendarmerie de Bourg-Madame, qui est chargée de l'enquête.

Je suis profondément dégoûté (Roger Ciurana, maire d'Osséjà)

Roger Ciurana, lui, n'a pas attendu longtemps pour porter plainte. Le maire de la commune se dit "écœuré" par cet acte de vandalisme, le premier de la sorte pour le cimetière osséjanais, qui compte 400 tombes. "Je suis profondément dégoûté, et franchement très en colère de voir qu'on s'attaque à un lieu sacré auquel on ne doit pas toucher, lâche l'édile. Osséja, j'y vis depuis presque 40 ans. On n'avait jamais connu ça."

Pour Roger Ciurana, "le plus grave", ce sont ces "crucifixes décollés et retournés" par le ou les auteurs des dégradations. "Paraît-il que ça pourrait ressembler à un rite satanique", se hasarde le maire. "Je pense que ce sont des adolescents qui, un soir bien arrosé avec un peu de fumette à côté, ont eu l'idée d'aller au cimetière et s'amuser. Moi, à mon époque, des choses comme ça ne se faisaient pas !"

Un appel à témoin lancé pour identifier le ou les auteurs

Alors que des analyses et prélèvements des enquêteurs sont actuellement en cours, le maire lance "un appel à témoins" pour tenter de savoir ce qu'il s'est exactement passé : "Toute personne qui aurait aperçu des mouvements suspects au niveau du cimetière dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 février doit se faire connaître, pour que l'on puisse rapidement identifier les responsables."

Un appel également pour que les familles dont les sépultures ont été profanées se fassent connaître, et puissent porter plainte. La mairie d'Osséja est déjà en train d'organiser des démarches en ce sens, indique Roger Ciurana. "Les employées municipaux vont répertorier toutes les tombes dégradées. Ensuite, on va contacter les familles une par une, et les inviter porter plainte à la mairie, et nous aider aussi à lister ce qui manque sur les emplacements car beaucoup d'objets ont été déplacés. On a des formulaires pour cela, remis par la gendarmerie."

Et le maire d'inciter les familles à "se rendre au cimetière" rouvert depuis ce jeudi 13 février après-midi pour "constater les dégâts et tout ce qui a été chamboulé lors de cette nuit tragique".