OTV, l'opération tranquillité vacances, fidèle à la tradition en Vaucluse

La gendarmerie et les forces de police proposent à ceux qui partent en vacances de se signaler auprès de leurs services pour que soient mis en place des patrouilles spécifiques qui permettent d'écarter les cambrioleurs des habitations vides ou d'intervenir plus rapidement en cas de problème.

Comme tous les ans avec les vacances revient cet acronyme : OTV, pour opération tranquillité vacances. Lorsque l'on quitte on domicile de façon prolongée on peut demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller les lieux. Les forces de l'ordre organisent alors des patrouilles spécifiques et passent surveiller votre domicile. En cas d'anomalie, comme une tentative d'effraction ou un cambriolage, vous serez prévenus. Vous devez aussi laisser les clefs à un voisin et donner ses coordonnées aux policiers.

Gendarmes, policiers et municipaux

Les polices municipales interviennent aussi dans ce dispositif, opérationnel toute l'année et pas que pendant les grandes vacances. Pour bénéficier du service, vous devez vous rendre au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de votre domicile au moins deux jours avant votre départ. On peut aussi s'inscrire aussi sur internet sur le site Service public.

