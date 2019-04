Où défiler ce 1er mai dans le Poitou ?

Plusieurs manifestations sont organisées ce 1er mai dans la Vienne et les Deux-Sèvres.

Vienne, France

En ce mercredi 1er mai, fête du travail, plusieurs manifestations sont organisées par les syndicats dans le Poitou.

A 10h30, l'intersyndicale donne plusieurs rendez-vous, à l'exception de FO.

Place du Marché à Poitiers

Place de la Brèche à Niort

Square Magenta, à l'Arbre des Libertés, à Châtellerault.

À 11h, des défilés partiront de la place Leclerc de Montmorillon et de la mairie de Chauvigny.

À noter que dans les Deux-Sèvres et la Vienne, les intersyndicales appellent à manifester avec les gilets jaunes. Il s'agit de la CGT, FO, FSU et Sud solidaires pour Niort. Pour Poitiers, c'est la CGT, CNT-SO, FAFPT, FSU, Solidaires et l'UNEF.

Sur les réseaux sociaux, les gilets jaunes souhaitent terminer ce rassemblement du 1er mai par un pique-nique - débat, au parc Blossac de Poitiers.

La Ligue des droits de l'Homme, elle, appelle à un rassemblement contre l'extrême droite à 11h30, dans les jardins du centre d'action culturelle, à Niort.