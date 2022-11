Où déposer en Dordogne les armes à feu non déclarées que l'on a chez soi

Le dépôt est possible entre le 25 novembre et le 2 décembre

Avez-vous une autorisation pour le pistolet que vous avez conservé dans la vitrine de la bibliothèque ? Peut-être pas, et si c'est le cas il vous en faut une car détenir une arme à feu même de collection et même ancienne, nécessite un permis de détention sinon vous risquez une sanction. Pendant une semaine, le ministère de l'Intérieur met en place des lieux de collecte et de points d'information pour permettre de se débarrasser de ses armes ou bien de les légaliser sans amende ou sanction. Le ministère de l'Intérieur estime qu'au moins deux millions de Français détiennent une arme sans autorisation. Il s'agit de fusils de chasse ou bien d'armes issues de la Première ou de la Seconde Guerre Mondiale.

Si vous souhaitez vous en débarrasser

Si vous souhaitez vous en débarrasser, quatre lieux de collecte sont mis en place en Dordogne entre le vendredi 25 novembre et le vendredi 2 décembre.

Au commissariat de Périgueux, de 9h à 17h (tous les jours y compris le weekend)

Au commissariat de Bergerac, de 9h à 17h (tous les jours y compris le weekend)

A la gendarmerie de Sarlat, de 9h à 17h (tous les jours y compris le weekend)

A la gendarmerie de Nontron, de 9h à 17h (tous les jours y compris le weekend)

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les agents peuvent se déplacer jusqu'à chez vous. Pour cela, il faut prendre rendez-vous au 06.80.35.10.82

Cela concerne toutes les armes sauf les munitions de guerre comme les obus, les grenades, les explosifs ou les gros calibre (supérieurs à 20 mm).

Si vous souhaitez les conserver

Il faut vous rendre dans l'un des quatre lieux de collecte sans votre arme mais avec des photos qui montrent bien le numéro de série, la marque ou encore le calibre. Il faut également mesurer votre arme et mesurer le canon. Sur place, des agents de la préfecture seront présents pour vous aider dans votre démarche pour déclarer votre arme. Vous pouvez aussi créer un compte dans le nouveau système d'information sur les armes depuis chez vous et sur le site sia.interieur.gouv.fr