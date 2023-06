Où est passé le chef d'entreprise de Couëron, disparu depuis le 20 juin ?

Huit jours après sa disparition, les gendarmes de Loire-Atlantique sont toujours sans nouvelle d'un habitant de Tréllière. Cet homme de 52 ans, patron d'une grosse entreprise de transport de Couëron, est parti de chez lui le mardi 20 juin. Après le lancement d' un appel à témoins , c'est une enquête internationale qui est en cours.

ⓘ Publicité

Portable coupé

La dernière fois que cet homme a été vu, c'était tôt le matin, à 6h30. Après avoir quitté son domicilie de Treillières, il passe quelques instants à son entreprise de Couëron. Puis en repart vite. C'est du côté de Saint-Brévin que son portable borne pour la dernière fois.

Direction le Sud-Ouest, puis l'Espagne

Les enquêteurs ont aussi pu retracer, via des caméras de vidéosurveillance, le parcours fait par son véhicule, une BMW série X noire. Une voiture qui emprunte l'autoroute entre Bordeaux et Agen et qui prend ensuite des routes départementales. Le soir même de sa disparition, sa voiture est vue passant la frontière avec l'Espagne, au niveau de la commune de Melle, en Haute-Garonne. Tout laisse à penser que c'est bien lui qui est au volant.

Marié et père de famille

Depuis, les gendarmes de Loire-Atlantique ont fait appel à leurs homologues espagnols pour pouvoir faire ce même travail de localisation, de traçage, de l'autre côté des Pyrénées. Des investigations sont également en cours sur les comptes bancaires de ce chef d'entreprise, marié et père de famille.