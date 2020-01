CARTE : Où jeter son sapin de noël dans l'agglomération de Périgueux ?

Les fêtes de noël sont terminées, il est temps de ranger les guirlandes et les décorations de noël. Pour les sapins, ils ne doivent pas être jetés dehors sur le trottoir mais déposés dans des points de collecte. Il y en a plus d'une dizaine dans l'agglomération de Périgueux.

Périgueux, France

Les sapins qui ont décoré les maisons pour les fêtes de noël ont droit à une seconde vie. Vous pouvez les déposer dans les déchetteries ou bien dans des points de collecte mis en place spécialement pour les Périgourdins. la ville de Périgueux installe six points de collecte à partir du lundi 6 janvier. Il y a en autant à Coulounieix-Chamiers.

A Coulounieix-Chamiers, les sapins apportés entre le 6 et le 24 janvier seront régulièrement collectés par les services techniques de la ville. Les sapins récupérés seront ensuite broyés pour être réutilisés en paillis dans les massifs communaux. L'année dernière, 2,3 tonnes de copeaux ont été produits à partir des sapins.

A Périgueux, vous pouvez déposer vos sapins à partir de ce lundi 6 janvier 2020 dans six espaces de collecte : place de l'ancien hôtel-de-ville, pointe de la place Burgeaud, place de Verdun dans le quartier du Toulon, rue Talleyrand du Périgord, place Saint-Martin et Place du 8 mai. A Périgueux, les espaces de collecte délimités par des barrières et des banderoles sont mis en place jusqu'à la fin du mois de janvier. Les sapins récoltés à Périgueux seront ensuite ramassés par les équipes du Grand Périgueux et recyclés.