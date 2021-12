Où peut-on recycler son sapin de Noël dans les Landes ?

Dans les Landes, il est possible de recycler son sapin de Noël de plusieurs façons, notamment pour lutter contre l'érosion et participer à la préservation des côtes landaises. France Bleu Gascogne fait le point.

Noël, c'est déjà fini pour l'année 2021. De nombreux landais vont se séparer de leurs sapins, mais comment s'en débarrasser en ayant bonne conscience ? Dans les Landes il existe plusieurs façons de le recycler.

Lutter contre l'érosion des côtes

C'est la façon la plus courante de jeter son sapin de Noël. Des bennes spéciales ont été installées dans une dizaine de centre de tri du Sictom du sud des Landes notamment, comme à Saint-Paul-lès-Dax et Narrosse. Sur le parking de plusieurs supermarché, il y a aussi des bennes. C'est le cas à Capbreton et Bénesse-Maremne. Ces points de collecte sont le fruit d'un partenariat avec plusieurs villes côtières et l'ONF (Office National des Forêts) qui se serviront de ces sapins pour renforcer leurs dunes, et ainsi lutter contre l'érosion des côtes. Plusieurs autres initiatives voient le jour en ce sens dans le département.

D'ailleurs, la ville de Soustons qui fait partie de ces communes qui bénéficient de ce que récupère le Sictom, organisera des ateliers à la rentrée avec des enfants. "Nous allons mettre en place des ateliers de dépose de sapins avec l'ONF, et ce sera l'occasion de pouvoir parler aux enfants de la dune et des manières de la préserver", explique Frédérique Charpenel, maire de Soustons.

L'année dernière, ces opérations de recyclage ont permis à Soustons de récupérer environ 300 sapins, Capbreton 2500.

Les autres manières de recycler son sapin

Il existe d'autres solutions pour recycler son sapin de Noël. Le zoo de Labenne les accueillera volontiers dans ses enclos pour les replanter. Et comme l'année dernière, une éleveuse de chèvres d'Escource, s'en servira pour nourrir ses chèvres.