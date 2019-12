Ou sont Gabriel Ferchal et Julien Boumlil depuis qu’on a perdu leur trace dans la nuit du 3 Décembre ?

Rognes, France

C’est une disparition des plus mystérieuses car après avoir quitté Revest-du-Bion dans les Alpes-de-Haute-Provence vers 21h30 , Gabriel Ferchal et Julien Boumlil , 25 et 26 ans ont dû bifurquer par Rognes pour gagner Pertuis parce que la départemental 973 étaient fermées à cause de la crue de l’Eze. Rognes à moins de 18 km de Pertuis où l’un de leurs deux téléphones a borné pour la dernière fois. Il était 0h46. Depuis les familles respectives des deux amis d’enfance à Malves-en-Minervois dans l'Aude sont sans aucune nouvelle.

Des amis a Julien et Gabriel sont allés sur place dés le lendemain pour aller faire des recherches au niveau des routes pour voir si il y avait pas un accident ou quelque chose comme ça, ils ont fait les lacs , ils ont loué un hélicoptère et ils ont rien trouvé quoi ! - Geoffrey Not, cousin de Julien Boumlil

L'enquête est désormais menée par les gendarmes de la section de recherche de Marseille sous l’autorité d’un juge du pôle de l'instruction criminelle d'Aix-en-Provence. La qualification de l’information judiciaire ouverte contre X pour _"enlèvement et séquestration, sans libération volontaire_" permet d'élargir le champ de l’enquête. Les proches des deux amis qui étaient sur place ont passé du temps entre Revest-du-Bion et Pertuis a faire des recherches allant jusqu’à louer un hélicoptère pour ratisser le secteur le long des routes normalement empruntée par la voiture cette nuit-là.

Des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux ainsi qu’auprès de l'association Assistance et recherche des personnes disparues. Mais aucune trace et rien qui puisse par exemple étayer l’hypothèse par exemple d’un accident de la route avec leur Volkswagen Passat (immatriculée BG-993-TB). La consigne est aujourd’hui en cas de signalement ou toute information relative à cette disparition de contacter la gendarmerie en passant par le 17.