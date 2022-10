Oui, les sapeurs-pompiers de la Moselle ont le droit de porter une barbe (mais elle doit être bien taillée)

C'est la fin de la po(i)lémique. Oui, les pompiers de la Moselle ont le droit de porter une barbe !

Mardi 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé une délibération prise le 9 juillet 2020 par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle, imposant aux sapeurs-pompiers du département de raser de près leur moustache ou leur bouc avant leur prise de service, et leur interdisant tout poil sur les joues. En cas de rasage non conforme, les chefs de corps pouvaient placer les agents en A.S.A. (autorisation spéciale d'absence) au motif qu'une barbe trop fournie pouvait atténuer l'efficacité des masques de protection.

En avril 2020, quelques mois avant l'adoption de cette délibération, France Bleu Lorraine avait eu connaissance d'au moins 25 cas de sapeurs-pompiers interdits de départ en intervention.

Un arrêté vieux de 7 ans

Ce que les sapeurs-pompiers ont le droit de faire en matière pileuse est, en fait, déjà clarifié par l'arrêté du 8 avril 2015 "fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers." L'article 8 précise que "le rasage est impératif pour la prise de service ; dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques de protection." La délibération du SDIS 57 ne peut donc se superposer à l'arrêté.

"Durant le début de la période Covid, tout le monde a constaté qu'énormément de barbus portaient ces masques de protection, chirurgicaux ou FFP2, y compris dans les milieux les plus exposés, et ça n'a empêché personne de travailler" réagit Kévin Daub, pour le compte du syndicat CFDT Interco 57, à l'origine de la requête.