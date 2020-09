Ouistreham : les vacanciers perturbés par les algues qui envahissent le rivage

Depuis plus d'une semaine, les algues ont envahi la plage de Ouistreham qui est moins habituée par ce phénomène. Certains vacanciers se disent surpris et parfois gênés par l'odeur.

À Ouistreham, le tapis vert-foncé ne passe pas inaperçu au bord de l'eau. Les baigneurs qui le traversent pour rejoindre l'eau font très attention où ils mettent les pieds.

Sur le moment ça m'a un peu rebutée mais quand j'ai vu les autres se baigner je me suis dit bon... on peut y aller, raconte Danielle qui vient d'Eure et Loir

Quand les algues sèchent, l'odeur qui s'en dégage peut vite devenir gênante pour certains.

"On sent l'iode mais avec une odeur en plus, comme une odeur de décomposition. Je le sens de loin parce que j'ai l'odorat très sensible et c'est désagréable", explique Anne qui est venue passer quelques jours sur la côte de Nacre.

Ces algues arrivent régulièrement, mais elles sont en général du côté de Courseulles sur Mer et Grancamp-Maisy. Leur présence sur les plages est souvent liée à un fort courant maritime ou des rafales de vent.

Des opérations pour nettoyer le rivage

Depuis plus d'une semaine, la mairie a déployé des tractopelles pour ramasser les algues mais le principal soucis c'est que faut il en faire ensuite. Les déchetteries ne les prennent pas et qu'il est difficile d’enterrer une telle quantité de végétaux

"On avait envisagé de faire collecter les algues par une entreprise de valorisation pour en faire du méthane mais la quantité et la fréquence ne sont pas suffisantes pour que ce soit intéressant. Avant on les répandait sur les champs des agriculteurs qui avaient donné leur accord comme fertilisant mais avec les années les algues n'ont plus la même capacité à nourrir le sol et donc ça n'explique plus les agriculteurs", précise Romain Bail, le maire de Ouistreham.

La solution la plus utilisée dans cette situation c'est repousser les algues au plus près de l'eau pour que la marée montante emporte une partie des algues au large.

"On est en train de réfléchir à d'autres solutions mais je me demande aussi s'il faut tout régenter ou si on peut aussi admettre qu'une fois par an pendant quelques jours, il y a ces algues qui font partie de paysage", ajoute Romain Bail.