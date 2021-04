Oulches : suite à l'incendie, le maire réclame un meilleur entretien des parcelles privées

De l'aveu même du maire d'Oulches, Claude Mériot, la commune a échappé au pire : "Ce jour là, le vent soufflait vers le sud. Il aurait soufflé nord, nord-est, le village était menacé. C'était un feu très important". Vendredi, 130 pompiers sont intervenus, venus de tout le département de l'Indre et des casernes voisines de Creuse, Touraine et Haute-Vienne, pour venir à bout des flammes. "Ils ont dû intervenir toute la nuit, et même encore dimanche, à noyer quelques reprises de flammes. Il a même fallu abattre des arbres parce qu'il y avait comme des boules de feu en haut du tronc".

Les pompiers ont dû faire avec des conditions particulièrement difficiles : certains chemins étaient encore trop humides et les camions s'y sont embourbés. D'autres voies d'accès, trop broussailleuses, ne permettaient pas aux véhicules de passer. "Ils ont dû souvent se frayer un chemin à pied... Heureusement qu'ils étaient en nombre !" souligne le maire.

C'est le premier incendie d'ampleur dans l'Indre cette année. Mais pour Claude Mériot, cela ne fait aucun doute : entre réchauffement climatique et enfrichement des parcelles, la Brenne se prépare des jours difficiles : "Il y a eu Prissac, il y a eu Migné, il y a eu Lancôme. Et maintenant Oulches. On sera tous concerné bientôt. Il faut absolument qu'on essaie de trouver une solution pour faire entretenir les voies d'accès aux forêts chez les particuliers, qu'il y ait des coupe feu, un entretien... Avant, on ramassait le bois mort, on entretenait les brandes. Désormais, tout est en friche..."

Claude Mériot s'est rapproché du Parc naturel régional de la Brenne pour que des discussions aient lieu rapidement concernant cette problématique d'entretien.