Ouragan Irma : "On ne peut pas être insensible à ce qui se passe, on est concerné", même dans l'Yonne

Après le passage dévastateur de l'ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, des ONG appellent aux dons pour venir en aides aux populations. Dans l'Yonne, une demi-douzaine de secouristes de la Croix Rouge se sont portés candidats au départ pour les Antilles.

Alors que la vie tente de reprendre son cours dans un paysage dévasté à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, la solidarité s'organise de l'autre côté de l'Atlantique, en France et jusque dans l'Yonne.

Une cellule de crise est activée au ministère de l'Intérieur. Un pont aérien est mis en place avec la Guadeloupe, des renforts humains et matériels sont en route depuis la métropole. Dans l'Yonne, une dizaine de médecins de SOS médecins sont mobilisables, ils seront coordonnés par le Sénonais, le docteur Emmanuel Barra. Par ailleurs, une demi-douzaine de secouristes de la Croix Rouge se sont portés candidats au départ pour les Antilles.

On ne peut pas être insensible

Enfin, le Secours Populaire vient de lancer un appel national aux dons pour répondre aux besoins matériels les plus urgents, appel relayé dans l'Yonne confirme Monique Auger, présidente du Secours populaire dans l'Yonne et en Bourgogne Franche-Comté "on a quand même une population française touchée dans ces îles donc on ne peut pas être insensible (...), on est concernés (...) c'est trop important. Depuis sa création, le Secours Populaire s'est toujours mobilisé pour les grands drames humanitaires, pour répondre immédiatement aux situations d'urgence. (...) Dès qu'il y a une catastrophe, on se mobilise pour apporter la solidarité" explique-t-elle. "Des produits de première nécessité, de l'eau, des produits d'hygiène, couverture et abris" seront acheminés dès que possible conclut-elle.

