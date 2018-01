Saint-Étienne, France

Pendant trois mois Michaël a laissé de côté son emploi de coach sportif pour revêtir son uniforme de gendarme à Saint-Martin. Ce gendarme à temps partiel a été choisi parmi 700 candidats pour sécuriser l’île après le passage de l’ouragan Irma, le plus puissant enregistré dans l’Atlantique nord. De retour à Saint-Étienne, Michaël revient sur cette expérience marquante.

« Les voitures n’ont plus de vitres, mais il faut bien se déplacer »

En arrivant à l’aéroport de Grand-Case Espérance à Saint-Martin Michaël est frappé par ce qu’il voit « la tour de contrôle est ravagée, les voitures n’ont plus de vitres, plus de feux, mais on les utilise parce qu’il faut bien se déplacer ». Dans un premier temps le natif de Roanne participe à des missions d’aide aux sinistrés. Ensuite il retrouve un rôle qui lui est plus familier « Dans un deuxième temps on a débuté les patrouilles pour assurer la sécurité publique comme on a l’habitude de le faire dans la Loire ». Le gendarme stéphanois a également assuré la sécurité des funérailles de Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy.

« Pendant un mois on s’est lavé avec des bouteilles d’eau »

Les conditions sur l’île sont très difficiles. « Quand on est arrivés, tout était détruit, il n’y avait pas d’électricité. Pendant un mois on s’est lavés avec des bouteilles d’eau » confie le gendarme. Originaire de Saint-Martin, Michaël a rencontré moins de difficultés que ses collègues dans l’exercice de ses missions. Sa maîtrise du Créole a été un atout. Il a par ailleurs pu compter sur le réconfort de sa famille « À noël, contrairement aux autres gendarmes, je n’étais pas seul. Cette expérience m’a aussi permis de me rapprocher de ma famille ».