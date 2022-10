Coup de fusil sur le maire de Ourouer-les-Bourdelins : le tireur toujours en garde à vue

L'enquête se poursuit dans le Cher après le tir de fusil qui a visé le maire de Ourouer-les-Bourdelins ce mardi . Il a été légèrement blessé à l'épaule et a pu rentrer chez lui après avoir été examiné à l'hôpital de Bourges. La garde à vue du tireur présumé a été prolongée de 24 heures. Il devrait être mis en examen ce jeudi.

ⓘ Publicité

Les gendarmes ont multiplié les relevés sur le terrain. Ils veulent déterminer le plus précisément possible le but du tireur : a-t-il visé formellement le maire dans son tracteur ou simplement la cabine dont la vitre arrière a volé en éclat ? Cette expertise balistique aura une incidence sur la qualification des poursuites.

Un seul tir de fusil en direction du maire

Une chose semble certaine : l'homme n'a tiré qu'une seule fois avec son fusil de chasse. Le maire, blessé à l'épaule, a-t-il été atteint par des plombs ou par les morceaux de verre de la vitre ? Les analyses médicales et les relevés balistiques devraient éclairer les enquêteurs.

Reste aussi à comprendre la motivation du tireur. Il semble qu'il n'appréciait pas que l'agriculteur vienne travailler dans ce champ avec ses machines, champ qui jouxte sa maison. Pour quelle raison ? C'est assez flou pour l'instant, mais visiblement, son hostilité envers le maire remonte à plusieurs années, avant même que l'édile ne soit élu, précise le parquet de Bourges.