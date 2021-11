Ours : grosse frayeur pour deux agents EDF dans le secteur du Pic du Midi de Bigorre

Ce vendredi 26 novembre au matin, dans le secteur du Pic du Midi de Bigorre, deux agents EDF ont appelé les secours, croyant être pistés par un ours. Après leur évacuation par hélicoptère et des expertises sur place, aucune trace du plantigrade.

Après la rencontre qui s'est mal terminée entre un chasseur et une ourse en Ariège, une certaine peur est peut-être en train de s'installer dans tout le massif pyrénéen. Ce vendredi matin, les CRS montagne de Saint Lary ont été appelés par deux agents EDF complétement paniqués, disant avoir été menacés par un ours. La préfecture des Hautes-Pyrénées explique qu'ils ont dit avoir entendu des grognements d'animal et entre-aperçu la silhouette d'un ours. Très vite, les secours sont intervenus, et les agents ont été évacués par hélicoptère, laissant place au travail de vérification sur place des agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

Aucune trace d'ours retrouvée dans le secteur

Suite à ce travail dans le secteur du Chiroulet, au nord-ouest du Pic du Midi de Bigorre, là où les agents apeurés ont été récupérés, leur version se dégonfle : impossible de trouver un indice du passage d'un ours dans le secteur. D'après les explications de la préfecture, les seules traces d'animaux appartiennent à des cervidés, des sangliers, ou même des vaches.

Les conclusions sont formelles, impossible que les deux agents EDF aient entendu ou vu un ours, ils ont simplement cru se faire attaquer. Une grosse frayeur probablement liée au contexte un peu tendu de l'ours dans les Pyrénées ces derniers jours souffle la préfecture.