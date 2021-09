Ours maltraités et confiés au Refuge de l'Arche : la justice relaxe les dresseurs Poliakov

En novembre 2019, deux ours avaient été confiés au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne, l'un d'eux, Bony, y est toujours, l'autre est en Allemagne. Ces animaux avaient été retirés à un couple de dresseurs, les Poliakov, par la Préfecture du Loir-et-Cher après la constatation de plusieurs lésions.

Une audience pénale s'était déroulée le 12 mai 2021 au tribunal correctionnel de Blois pour actes de cruauté et sévices graves. Le Procureur avait requis un mois de prison avec sursis contre la dresseuse, quatre mois ferme contre le dresseur, l'interdiction aussi de détenir des animaux. L'affaire avait été mise en délibéré.

à lire aussi Le préfet du Loir-et-Cher ordonne le placement des ours Bony et Glacha pour qu'ils reçoivent des soins

Le jugement a été rendu ce mercredi 1er septembre. Les magistrats n'ont pas suivi les réquisitions du Parquet et ont relaxé le couple de dresseurs, une décision incompréhensible et préoccupante se désole Muriel Arnal, porte-parole de l'association One Voice : "le couple a été relaxé pour les sévices graves, pour les mauvais traitements alors que ce sont des professionnels avec des diplômes. Micha, le premier ours à être sorti, était infesté d'asticots depuis très longtemps, il avait reçu des coups. Comme d'habitude, le tribunal ne reconnaît que des infractions à l'environnement et aucune sur les animaux quand il s'agit d'animaux sauvages. C'est un scandale ! Il y a eu une enquête très longue et là on arrive à dire qu'on peut maltraiter des animaux sauvages. Si des chats ou des chiens avaient été maltraités, il y aurait eu une condamnation. C'est très préoccupant".