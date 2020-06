Au lendemain de la découverte d'un ours mort à Ustou en Ariège dans les Pyrénées, on en sait plus ce mercredi les circonstances du décès. Le jeune mâle a bien été tué par balles confirme le procureur qui explique que l'animal aurait glissé sur une trentaine de mètres.

Ariège : on en sait plus sur l'ours tué par balles dans les Pyrénées

La préfète de l'Ariège et le procureur de la République de Foix ont tenu une conférence de presse ce mercredi, au lendemain de la découverte d'un ours à Ustou en Ariège. Chantal Mauchet et Laurent Dumaine ont donné des précisions sur l'animal et les circonstances de son décès.

Ce sont des agents de l'OFB (Office français de la biodiversité) qui ont découvert mardi l'ours mort en pleine montagne. C'est même plus précisément un chien de ces agents qui a flairé l'animal mort. Il était précisément au lieu dit Gérac à Ustou. Il s'agit d'un jeune mâle d'environ 4 à 5 ans, pesant entre 150 et 200 kilos.

Une autopsie en cours

Le procureur confirme que l'animal a été tué par arme à feu et précise qu'il aurait ensuite glissé sur une trentaine de mètres. Une autopsie est en cours, l'enquête est confiée à la brigade de recherche de Saint-Girons.

Les ours, dont la présence reste très contestée en France, sont 52 dans les Pyrénées selon les autorités et en grande majorité en Ariège (une quarantaine). L'Etat, comme annoncé hier, a porté plainte pour destruction non autorisée d'une espace animale protégée. Ce délit est passible de trois ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.