Outrage à agent en 2021 : Nicolas Sansu devra acquitter une "contribution citoyenne" de 300 euros

Nicolas Sansu, député du Cher et ancien maire communiste de Vierzon

Nicolas Sansu devra débourser au total 1100 euros en échange du classement de son affaire.

C'est la décision prise par le délégué du procureur devant lequel le député de la deuxième circonscription du Cher était convoqué hier (jeudi 23 mars) pour répondre d'outrages envers des policiers vierzonnais !

L'affaire à remonte à mai 2021 alors que Nicolas Sansu était maire de Vierzon. Une patrouille de police avait demandé aux clients se trouvant en terrasse d'un bar de se scinder en 2 groupes pour respecter les consignes sanitaires. Nicolas Sansu faisait partie de ce groupe.

Le député a fait l'objet d'une alternative aux poursuites en échange du versement d'une contribution citoyenne en l'occurrence 300 euros. La différence avec une amende est que cette somme sera reversée à une association d'aide aux victimes. Les deux policiers eux recevront des dommages intérêts, à hauteur de 400 euros chacun.

ⓘ Publicité

Nouveau rendez-vous avec la justice

Mais Nicolas Sansu n'en a pas fini avec la justice il devra encore répondre le 2 mai prochain, d'une autre affaire d'outrage et aussi de conduite en état d'ivresse manifeste.

Cette fois les faits sont beaucoup plus récents et remontent à la nuit du lundi 27 au mardi 28 février, à Vierzon. L'élu, avait été placé en garde à vue, à l'issue de laquelle une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) lui avait été notifiée.