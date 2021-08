Un homme tente de s'immoler par le feu à Outrebois près de Doullens

Un habitant d'Outrebois au nord de la Somme près de Doullens a tenté de s'immoler dans son jardin ce jeudi matin. Agé de 60 ans , l'homme est gravement brûlé.

Il était un peu plus de 10 heures, ce jeudi matin, quand les secours ont été appelés par la compagne de la victime : elle menaçait de se suicider. Les pompiers et les gendarmes se sont donc déplacés. Une fois arrivés, cette femme les a prévenus que son mari était sorti pour acheter de l’essence et qu’il menaçait de mettre le feu à la maison.

« Je vais me foutre le feu »

Les gendarmes ont alors patrouillé aux alentours pour tenter de le retrouver. En repassant devant la maison, ils ont aperçu l’homme dans son jardin qui criait « Je vais me foutre le feu » en s’aspergeant d’essence.

Un jeune gendarme s’est alors précipité sur lui pour le plaquer au sol. Mais l’homme a actionné un briquet et ses vêtements se sont enflammés. Les autres gendarmes ont alors saisi les extincteurs qu'ils transportent pour chaque intervention et ont aspergé et deux hommes. L'individu qui s’est immolé est gravement brûlé : il a été transféré au centre des grands brûlés du CHU de Lille.

Le jeune gendarme et plus légèrement blessé : il a des brûlures au deuxième degré au niveau des membres inférieurs, au visage, et au cou.

Pour l’instant, les gendarmes n’ont aucune explication au geste de l'homme qui a tenté de s'immoler.