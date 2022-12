Ouverture à Avignon du procès de 9 personnes soupçonnées d'avoir mis en place un "cocaïne drive"

Le trafic a duré plusieurs mois. Entre août 2021 et mars 2022, il a permis aux consommateurs de se ravitailler directement au volant de leurs voitures en cannabis et cocaïne. Le procès des instigateurs s'est ouvert mercredi devant le tribunal correctionnel d'Avignon. Au cours de la première journée, une question est revenue à de nombreuses reprises de la part du président : « Quel était votre rôle au sein du camp » ? Une demande maintes fois répétée, mais qui est souvent restée sans réponse, les accusés ne cessant d'affirmer « qu’il n’y avait pas de patron et pas de hiérarchie dans ce groupe". Une ligne de défense mise à mal uniquement par l’un des co-accusés expliquant appeler l'un d'eux « papa parce qu'il savait faire entendre ».... Un homme contre lequel a d'ailleurs été demandée la plus lourde peine.

ⓘ Publicité

Une ambiance particulière

Mais outre la teneur des débats, c'est surtout l'ambiance de la journée que l'on retiendra. Le président s'est étonné de voir les co-accusés rigoler ensemble dans le box. Mais lui-même n'aura d'ailleurs pas manqué de faire sourire rappelant à l'un des membres du groupe « qu'il pouvait acheter 40 chihuahuas, mais en aucun cas un chien de 1er catégorie avec son casier judiciaire", ou encore que "les établissements bancaires ont été inventés en Italie dès le 12ième siècle et qu'ils sont extrêmement pratiques pour y placer de l'argent", en échos à une somme de 22.000 euros en liquide retrouvée au cours des perquisitions.

Des peines de 6 ans de prison ferme à 1 an avec sursis ont été requises. L'audience débute à 8h30 jeudi avec les plaidoiries de la défense.