Ouverture à Pau du procès criminel des deux agresseurs présumés de Nathalie Toussaint

Forte émotion ce mercredi 22 février devant la cour criminelle à Pau peu avant 9 h. Pour la première fois depuis 13 ans, Nathalie Toussaint a revu ses agresseurs lors de l'ouverture de leur procès au palais de Justice de Pau devant la cour criminelle composée uniquement de magistrats professionnels. Droit dans les yeux, la victime a pu regarder ceux qui lui ont fait vivre un enfer. Les deux hommes la nuit du 3 d'octobre 2009 l'ont violé et violemment battue non loin de la boite de nuit l'Arena à Bayonne. Laissée pour morte sur un lugubre parking derrière la maison des associations, la victime a dû subir de nombreuses opérations chirurgicales pour refaire son visage notamment. Longtemps, l'enquête de police n'a pu permettre de mettre la main sur les deux individus. Mais l'ADN va les confondre 11 ans après les faits . C'est lors d'une garde à vue à Orthez pour une affaire de violence conjugale que le plus âgé des agresseurs a été confondu. Son complice sera rapidement retrouvé.

Dans un foyer à l'age de 12 ans

La matinée a été consacrée à l'étude de la personnalité des accusés jugés par un tribunal présidé par Dominique Coquizart, magistrate expérimentée qui depuis de nombreuses années traite les affaires criminelles. C'est le plus âgé des accusés Mickael Etcheverria qui est interrogé le premier. 40 ans aujourd'hui, 27 ans au moment des faits. Natif de Mont- de-Marsan, c'est très jeune qu'il arrive à Bayonne avec ses cinq frères et sa sœur. Placé dans un foyer à 12 ans, il travaille dans le bâtiment et devient cariste. Il explique avoir une passion pour l'élevage de chiens anglais et qu'il a touché à la drogue et à l'alcool. L'alcool qu'il va "définitivement arrêter" au lendemain des faits, dit-il. "Honteux et lâche" de ce qu'il a fait. La voix basse, et les mains tremblantes, il tente un mea-culpa à l'adresse de la victime tétanisée sur son banc :"je suis sincèrement et profondément désolé, je demande pardon, mais je crois que vous ne pouvez pas me pardonner, car moi-même, je ne parviens pas à me pardonner".

Jérémie fontaine, le second accusé, 32 ans aujourd'hui et 19 ans au moment du drame, se décrit comme ayant été "bagarreur dans sa jeunesse". Il a même été condamné pour violence en 2015. Il quitte l'école en classe de troisième sans diplôme. "le passé qui me rattrape, c'est un cauchemar" explique l'accusé qui reconnait avoir des problèmes avec la consommation d'alcool. "je ne savais pas m'arrêter" précise-t-il. Le procès se poursuit pendant trois jours. Verdict vendredi soir.