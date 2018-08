Parce qu'ils s'opposent à son mariage, Mounia Haddad, 29 ans, élue d'opposition à St-Pierre-des-Corps aurait été enlevée et séquestrée par son propre père et deux de ses oncles entre le 18 et le 19 juillet. Son frère est également poursuivi pour menaces de mort écrites.

Tours, France

Sur le banc des prévenus, le père, deux oncles et le frère de Mounia Haddad, jeune élue d'opposition à St-Pierre-des-Corps et élue au Conseil Départemental. Les deux premiers sont jugés pour enlèvement et séquestration. Le troisième pour menaces de mort écrites.

Le 18 juillet dernier, dans les Alpes-Maritimes, Mounia Haddad affirme avoir été enlevée par son propre père et par deux de ses oncles devant le domicile de son fiancé. Puis conduite de force au domicile familial en Touraine, à St-Pierre-des-Corps. Sa famille assure au contraire que la jeune femme les a suivi de son plein gré. Mais le parquet a bel et bien qualifié les faits d'enlèvement. Des traces liées à une contrainte physique ont été relevées sur les bras de la jeune femme.

Moins de 24h plus tard, le 19 juillet au matin, les policiers retrouvent presque par hasard Mounia Haddad qui se dit séquestrée au domicile de ses parents. Ils avaient en fait été appelés pour une rixe en pleine rue, entre les deux familles. Depuis quelques mois, les tensions sont vives entre les deux clans. La famille de la jeune élue tourangelle ne supporte pas le futur mariage de Mounia Haddad avec son fiancé.

Mounia Haddad ne sera pas présente au procès

Terriblement choquée par cette affaire, la jeune élue a décidé de ne pas assister au procès de sa famille.

Lorsque vous vous rendez compte que les gens qui vous aiment, qui vous ont éduqué, qui souhaitent normalement vous protéger sont capables de ne pas respecter les choix que vous avez fait, c'est évidemment très douloureux", Me Abed Benjador fils, l'avocat de Mounia Haddad

Son père et ses deux oncles, poursuivis pour enlèvement et séquestration risquent jusqu'à 5 ans de prison. Et jusqu'à 3 ans pour le frère, jugé lui pour menaces de mort écrites.