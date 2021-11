Ouverture ce lundi à Tours du procès sur la mort d'Ali Unlü, tué pour une place de parking

Plus de trois ans après les faits, le procès sur la mort d'Ali Unlü va s'ouvrir ce lundi 22 novembre devant les assises d'Indre-et-Loire, à Tours. Deux hommes seront dans le box des accusés, deux frères : Mohamed et Abdoul-Hadre Diawara. Ils sont jugés pour "violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intension de la donner" et encourent 20 ans de réclusion criminelle.

Le 15 septembre 2018, vers 18h30, Ali Unlü et sa famille cherchent une place sur le parking du centre commercial des Atlantes, à Saint-Pierre-des-Corps. Il en aperçoit une mais celle-ci est occupée par la sœur des frères Diawara, qui cherchent également à se garer.

S'en suit une altercation verbale, chacun pensant être dans son bon droit, puis, très rapidement, la situation se dégrade. Les déclarations successives recueillies durant l'enquête corroborent le fait que des coups ont été portés par les frères Diawara sur Ali Unlü mais aussi sur sa femme et ses enfants. Durant ces quatre jours de procès, le tribunal va tenter d'établir l'exact déroulé des faits et déterminer la part de responsabilité de chacun. Il s'agira notamment de savoir qui des deux frères a porté le coup fatal à Ali Unlü.

Fort émoi

Ce drame a suscité un fort émoi en Indre-et-Loire et au-delà. Autant par sa genèse - une banale histoire de place de parking - que par sa violence, des coups portés en quelques minutes à peine. Les hommages avaient suivi. Un hashtag #jesuisAli avait été lancé sur les réseaux sociaux et une cagnotte mise en ligne.

Un émoi qui a eu de graves conséquences : des menaces de mort ont été proférées à l'encontre des frères Diawara par une personne anonyme se revendiquant de la communauté turque et une balle de 9 mm a été retrouvée, en janvier 2020, dans le mur de la cuisine de la mère des deux frères.