Ouverture d'un vaccinodrome à Nancy : "nous n'aurons pas de doses suffisantes" selon Mathieu Klein

C'est par ce communiqué de Mathieu Klein que l'on apprend officiellement qu'un vaccinodrome contre la Covid-19 va s'ouvrir au Centre Prouvé ce samedi 17 avril, site déjà centre de vaccination à Nancy.

Ce "vaccinodrome" précise encore le maire de Nancy, "organisé par le SDIS, le service d'incendie et de secours départemental et les médecins libéraux avec le Grand Nancy "va permettre d'augmenter les capacités d'accueil à 2000 doses par jour. "Je ne peux que me réjouir de cette nouvelle étape, écrit Mathieu Klein, car il faut aller plus loin (...)Cependant en l'état actuel des choses, nous n'aurons pas de doses suffisantes pour faire fonctionner longtemps le méga centre à plein régime"

L'élu fait les comptes : "7104 doses de vaccins hebdomadaires sont prévues pour les centres métropolitains jusqu'au 16 mai, dont 3500 par semaine pour le centre Prouvé, bien loin des 2000 par jour" . L'élu observe "la difficulté persistante à répondre favorablement aux demandes de rendez- vous des personnes éligibles. Pourquoi annoncer ouvrir la vaccination à de nouveaux publics alors que les doses suffisantes ne sont pas au rendez-vous ? "

Mathieu Klein demande "un approvisionnement plus conséquent et réparti en fonction des taux d'incidence des territoires". Il relève que le Grand Nancy"est actuellement une des métropoles les plus touchées en France par l'épidémie , avec un taux d'incidence de 370,8 pour l'ensemble de la population et de 241 pour les personnes âgées de plus de 65 ans ".