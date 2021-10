Ouverture d'une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel, agressions sexuelles et viols à CentraleSupélec

Le Parquet d'Evry a ouvert une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel, agressions sexuelles et viols à CentraleSupélec.

Rien ne va plus à CentraleSupélec. Selon France Info, une enquête préliminaire est ouverte pour des faits de harcèlement sexuel, agressions sexuelles, et viols. Les faits remonteraient à l'année universitaire 2020-2021.

De nombreuses violences recensées

C'est la direction du prestigieux établissement, dont un des trois campus est situé à Saclay, en Essonne, qui a tiré la sonnette d'alarme après une enquête anonyme menée par Çapèse, l'association féministe de l'école, auprès des 2386 élèves.

Selon les résultats, que le quotidien Le Monde a relayé, 51 femmes et 23 hommes ont déclaré été victimes de harcèlement sexuel, 46 femmes et 25 hommes auraient été victimes d'une agression sexuelle, 20 femmes et 8 hommes auraient subi des viols.

Une enquête difficile

Quasiment 90% des victimes déclarent que leur agresseur était un autre élève et que les faits se sont produits dans un contexte associatif ou à l'intérieur de la résidence étudiante.

L'enquête, qui s'annonce difficile et longue, a été confiée aux gendarmes de Palaiseau. Ils vont devoir identifier les plaignants et les auteurs potentiels des faits.