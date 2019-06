Ouverture d'une information judiciaire contre le chirurgien grenoblois suspendu

Le chirurgien grenoblois, suspendu pendant un an et demi par l’ordre des médecins pour de graves manquements sur des patients, est désormais visé par une information judiciaire pour "blessures involontaires", ouverte ce mardi par le parquet de Grenoble.

Grenoble, France

La justice décide d'enquêter plus profondément sur le cas du docteur Vouaillat, suspendu pendant un an et demi par l'ordre des médecins. Ce chirurgien grenoblois, spécialiste du dos, est soupçonné d'avoir commis de graves manquements, voire des fautes. Certains patients ont été amputés, une famille assure même qu'un proche est décédé après être passé sur sa table d'opération.

Trois ans d'enquête préliminaire

Une enquête préliminaire avait été ouverte il y a près de trois ans. Les conclusions du rapport de police sont arrivées mardi seulement, sur le bureau du procureur de la république de Grenoble. Au vu des résultats, le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour "blessures involontaires", ayant entraîner une interruption temporaire de travail supérieure à trois mois chez 27 patients.

C'est donc maintenant le début de l'instruction, une enquête qui s'annonce "longue et compliquée" d'après le procureur. Il faudra faire des expertises, rassembler des preuves, interroger les plaignants pour déterminer si il existe ou non des éléments suffisants pour poursuivre le chirurgien devant un tribunal.

27 dossiers retenus

Si cette information judiciaire concerne les cas de 27 patients, au total, ce sont environ 80 personnes qui accusent le chirurgien d'avoir bâclé des opérations. Le procureur de la république de Grenoble n'exclut pas que "d'autres cas apparaissent".

Le docteur Vouaillat a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Son avocat dénonce une cabale médiatique. Il a d'ailleurs lancé une série de six plaintes en diffamation ou pour dénonciation calomnieuse contre des patients qui ont témoigné dans la presse.

À LIRE AUSSI - Un chirurgien grenoblois suspendu pour des manquements "d'une extrême gravité"

À LIRE AUSSI - Des dizaines d'anciens patients du chirurgien suspendu se rassemblent à Grenoble

À LIRE AUSSI - La contre-attaque de l'avocat du chirurgien grenoblois suspendu