Ouverture décevante pour la Feria de Pentecôte dans les arènes de Nîmes

Ouverture décevante pour la Feria de Pentecôte ce vendredi. Les spectateurs des arènes de Nîmes n'ont eu l'occasion de vibrer qu'à de très rares moments. Seuls le métier et la technique de Daniel Luque ont permis de sauver la course d'un ennui total. Le matador andalou a coupé la seule oreille de l'après-midi face à un lot bien présenté, mais globalement décevant, de toros d'El Parralejo. Les deux jeunes madrilènes Angel Tellez et Francisco de Manuel, qui confirmaient leur alternative et qui ne disposent pas des mêmes recours que leur aîné, sont repartis sans trophée.

