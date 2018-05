Lyon, France

En novembre 2016, Marin avait reçu plusieurs coups très violents sur la tête, assénés avec une béquille et avait passé trois semaines dans le coma. Les médecins étaient alors très réservés sur ses chances de survie. 17 mois et demi après les faits le jeune homme de 22 ans, après plusieurs opérations à la tête, se bat toujours pour retrouver ses facultés et son autonomie, soutenu par sa famille et l’association « La Tête Haute ».

Il sera présent à l'audience mercredi matin entouré par sa famille pour faire face à son agresseur dans un moment qui sera probablement très difficile à vivre. Audrey, la maman de Marin craint tout particulièrement cet instant où elle va regarder droit dans les yeux celui qui a bien failli tuer son fils et qui, en tout cas, a rendu sa vie infernale.

le jeune Marin avant l'agression de novembre 2016 - Compte Facebook

Côté agresseur, on ne sait pas grand-chose de ce jeune homme, mineur au moment des faits, il avait déjà 21 condamnations à son casier et avait sans doute entamé son parcours violent vers l’âge de 11 ans avec des problèmes d'alcool et de drogue.

Que s’est-il vraiment passé ce vendredi 11 novembre 2016 dans le quartier de la gare de Lyon-Part-Dieu ?

Peu avant 18 heures ce jour là à l’arrêt de bus entre la gare et le centre commercial Part-Dieu, un couple d’une quarantaine d’années est en train de s’embrasser. Ils vont être violemment pris à parti. Marin et sa petite amie sont témoins de cette agression et Marin va prendre leur défense. Le ton monte, premier échange de coups. Marin va rompre le combat et se diriger vers le bus.

C’est à ce moment que son agresseur s’empare de la béquille d'un de ses copains et le frappe très violemment à la tête par derrière. Marin s’effondre instantanément. Plusieurs autres coups vont suivre. L’agresseur s’enfuit mais il sera identifié et arrêté le lendemain grâce à la vidéosurveillance.

Son agresseur risque 10 ans de réclusion, la moitié si la cour retient son statut de mineur au moment des faits. Le procès s'ouvre donc mercredi matin à 9h30 devant la cour d'assises des mineurs de Lyon.